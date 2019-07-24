В Чехии автобус с заробитчанами попал в ДТП, погибла женщина. Об этом сообщает mukachevo.net.

"Транспортное происшествие произошло между населенными пунктами Причина и Петровице. По информации чешских правоохранителей, водитель микроавтобуса не отреагировал на запрещающий сигнал светофора на железнодорожном переезде и попытался проскочить его перед поездом. Это не удалось... В результате ДТП погибла женщина", - отмечается в сообщении.

Фото: mukachevo.net

Закарпатские издания сообщают, что погибшая была родом из Тячевского района. Также в ДТП пострадал 20-летний парень из Виноградовского района. О нем сообщили родные в соцсетях.

Фото: mukachevo.net.



По информации полицейских из Чехии, водитель после совершения ДТП пытался скрыться с места происшествия.

Ранее украинский водитель погиб, влетев в цементовоз на встречной полосе в Польше.

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