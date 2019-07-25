Популярна украинская телеведущая Леся Никитюк вновь порадовала подписчиков новым фото в купальнике.

На этот раз она выложила фото, где стоит в купальнике облокотившись на доску для серфинга.

В подписи к опубликованному в Instagram снимку ведущая сравнила себя с доской для серфинга, рядом с которой позирует. "Есть ещё что-то выше меня в этом мире", - написала Никитюк.

Подписчики оставили под фото множество лестных и не очень комментариев. "Фигура красивая", "Красотка", "Две доски", "Красивое фото", "Эйфелева башня выше", "Афродита", "Русалка?! Ноги срослись?!", "Жирафы не такие высокие", - пишут комментаторы.

Фото: instagram.com

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