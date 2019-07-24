Здоровье начинается с заботы о себе. Болезни надо активно предотвращать, а не надеяться на успешное лечение.

Об этом сообщила И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

Главными причинами преждевременной смертности являются неинфекционные болезни: сердечно-сосудистые, рак и диабет.

В Международный день заботы о себе, она поделилась правилами, которые помогут самостоятельно позаботиться о своем здоровье.

Питание

Более 38% украинцев умирает из-за болезней, связанных с питанием: ишемической болезни сердца, инсульты и гипертензию. Не все случаи сердечно-сосудистых болезней вызваны питанием. Исследования показывают, что нашему рациона не хватает цельнозерновых злаков, фруктов, орехов и семян, омега-3 жирных кислот и морепродуктов, зато есть избыток соли. h

Диабет преждевременно уносит жизни 1% украинцев, но страдает него более 9%. Диабет часто сопровождают сердечно-сосудистые болезни, висцеральное ожирение и избыточный вес. Отчасти диабет обусловлен факторами, на которые не повлиять: генетикой, расой, возрастом, а отчасти - факторами, на которые можно повлиять: рационом, нехваткой физической активности, курением и злоупотреблением алкоголем. Американская ассоциация диабета говорит, что правильный рацион - это ключ к предотвращению и управления диабетом, если он есть.

Курение

Почти 40% украинцев и 9% украинок курят. Активное и пассивное курение является главной причиной хронического обструктивного заболевания легких (ХОБЛ). Курение увеличивает воспалительный фон и склонность к тромбообразованию, и на 50% увеличивает общую преждевременную смертность и на 60% - смертность от рака. Люди, которые курят, чаще имеют психические расстройства. Это не потому, что курение вызывает депрессию, а потому, что при тревожности или депрессии люди ошибочно ищут успокоения в сигаретах. А надо у врача первичного или специализорованного звена.

Алкоголь

Украинцы потребляют почти 9 литров чистого спирта в год. А 20% украинских мужчин регулярно напиваются или уходят в запой. Потребление, а тем более злоупотребление алкоголем, связаны с большей склонностью к раку печени, поджелудочной железы, деменции. Оно также нарушает липидный обмен, приводит к алкогольной кардиомиопатии, вызывает пороки развития или алкогольный синдром плода, если женщина пьет во время беременности, увеличивает травматизм и уровень насилия. Это можно долго продолжать, но запомните: не существует безопасной дозы алкоголя.

Контроль веса

Сейчас не о призрачных эталоны красоты. К сожалению, часто наш вес является следствием совокупного влияния генетики, культуры питания в семье, вынужденного образа жизни, психического состояния и гормональных нарушений. Поэтому так трудно ее нормализовать, но стоит к этому стремиться. Но люди с ожирением имеют на 180% больший риск рака поджелудочной железы, оно увеличивает риск апноэ (остановки дыхания во сне), болезней почек, сердечно-сосудистых болезней и диабета. Ожирение и депрессия взаимосвязаны. Ожирение у женщин в 35-65% случаев сочетается с синдромом поликистозных яичников. Висцеральный, то есть внутренний жир - одна из главных причин сердечно-сосудистых болезней, хронического воспаления и эректильной дисфункции. Контролировать вес помогут семейный врач, здоровый рацион, полноценный сон, физическая активность, отсутствие алкоголя, и забота о психическом здоровье.

Обследование семейного врача и гинеколога

Именно семейный врач померяет вам давление, окружность талии, посоветует сделать прививки от дифтерии и столбняка, если пришло его время, направит на нужные анализы и кардиограмму, пропишет модель лечения, в том числе антибиотиками, и направит при необходимости к специалисту специализированной звена. Эти услуги являются бесплатными. Семейный врач - ваш проводник в мире превентивной медицины.

Врачи специализированного звена, которые в значительной степени могут предотвратить онкологические заболевания и выявить болезни на ранних стадиях заболевания, это гинекологи и урологи. Цитологический анализ клеток цервикального канала (ПАП-тест) - надежный способ выявить рак шейки матки на ранней стадии. То же касается обследования молочной железы - делайте самодиагностику и обращайтесь к гинекологу. Лучше знать, что все в порядке, вовремя начать лечение, чем избегать врачей из-за страха диагностики рака.

Физические нагрузки

Какое бы хроническое заболевание или даже психическое расстройство мы не рассмотрели, в рекомендациях будет "физические нагрузки". В частности, бег или ходьба в темпе - это снижение уровня холестерина, восстановление баланса между симпатической и парасимпатической нервными системами, активация нейрогенеза и профилактика деменции и депрессии. Силовые упражнения нужны для предотвращения остеопороза, похудения, терапии ревматоидного артрита и остеоартрита. Планки нужны для усиления мышц туловища, ягодиц и рук. Растяжение делают суставы более подвижными, мышцы и сухожилия - эластичными и крепкими и помогают при боли в шее, спине или суставах. Командные виды спорта тренируют скорость реакци и координацию движений.

Умение распознать психические расстройства

Иногда мы чувствуем, что болит сердце, трудно дышать, тошнит, и пища не переваривается, болят спина и суставы. Бывает, что не хочется ни физической активности, ни секса, ни здоровой пищи. Или не находим себе места от волнением, курим и пьем, и бесконтрольно едим сладкое. Это выглядит или как какая-то хроническая болезнь, или как лень или отсутствие силы воли. На самом деле, по таким поведением и ощущениями могут стоять панические атаки, депрессия или тревожное расстройство. Важно разбираться с психическим расстройствам (они могут произойти с кем угодно) и вовремя обратиться за помощью к врачу. Бессонница, мигрень, предменструальный дисфорический нарушения не являются психическими расстройствами, но стоит вспомнить и о них. Очень часто эти состояния остаются без внимания как пациентов, так и врачей, или люди, на них страдают, занимаются самолечением и чрезмерно прибегают к употреблению обезболивающих, снотворных или кофе. Но в действительности эти состояния поддаются определенном медикаментозному лечению и в значительной степени зависят от нашего образа жизни.

Безопасный секс

Половым путем передаются ВИЧ, гепатит С, гонорея, сифилис, вирус папилломы, некоторые штаммы которого вызывают рак шейки матки и другие возбудители болезней. Даже в предсименний жидкости имеются единичные сперматозоиды, поэтому прерывание полового акта - дважды опасный и рискованный способ "контрацепции". Даже оральный секс между мужчиной и женщиной, двумя женщинами или двумя мужчинами может быть причиной инфекции. Поэтому пользуйтесь мужскими или женскими презервативами, кроме тех случаев, когда хотите зачать ребенка, оба партнера сдали анализы и точно знают, что не имеет риска инфекции, а женщина принимает гормональные контрацептивы.

Пристегнуть ремень безопасности

Использование ремней безопасности снижает риск смерти водителя и пассажиров на переднем сиденье на 45-50%, риск травм - на 20-45%. Застегнутый ремень безопасности пассажиров на задних сиденьях снижает риск смертельных и серьезных травм на 25%, незначительных травм - до 75%. Пристегнуть должны быть все пассажиры авто - законы физики действуют и как на переднем, так и на заднем сиденьях. Подушки безопасности не заменят ремни - они их дополняют.

Соблюдение модели лечения, назначенного врачом

Например, исследования показывают, что лишь 5% людей с мигренью способны обратиться к врачу за диагностику, получить модель терапии и правильно пить лекарства. Почти 48% украинский не знают, что у них гипертензия, потому что ходить к семейному врачу и не измеряют давление. Знают о своем высоком давлении, но никак не лечат, 7%, а еще 24% лечат давление, но не контролируют эффективность лечения. В Украине половина людей, получила план лечения, ее придерживается, сообщает отчет World Bank. Несоблюдение модели лечения во всем мире свойственно больше мужчинам. Некоторые лекарства несовместимы с алкоголем или грейпфрутами. Неконтролируемый прием антибиотиков или прием их до конца - является одной из причин стремительного распространения множественной устойчивости бактерий к антибиотикам. Ответственность за заботу о себе и надлежащий прием медикаментов лежит именно на нас. Министерство здравоохранения Украины и все звена медицины должны работать в направлении превентивной медицины и объяснять, как предотвратить болезни, как их распознать, к которым профилактических мероприятий надо прибегать, и создавать карту ориентиров: что можно, и уже нет, и лечить больных . Надо брать ответственность за свою жизнь, и делать это значительно проще со своим семейным врачом.

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