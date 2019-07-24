Украинская певица, бывшая солистка группы "ВИА Гра" Анна Седокова вновь похвасталась пышными формами в соцсетях.

У себя в Instagram Stories певица выложила видео, на котором она занимается спортом на природе. При этом спортивный топ сильно обтягивает грудь певицы. Однако, это ее не смущает. "

Перед тем, как съесть багет, нужно поутру позаниматься. Все верно", - говорит на видео певица.

Фото: instagram.com

Ранее экс-солистка "Виагры" Седокова опубликовала видео, где она облизывает полуголую девушку.

Мы писали, что Седокова заявила, что ждет решительного любимого и опубликовала чувственное фото в облегающем платье.

Также в Инстаграм Седокова показала бронзовую грудь и длинные ноги в черном и белом вечерних платьях.