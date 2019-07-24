Экс-"Виагра" в облегающем топе показала крупным планом огромную грудь. Фото
Украинская певица, бывшая солистка группы "ВИА Гра" Анна Седокова вновь похвасталась пышными формами в соцсетях.
У себя в Instagram Stories певица выложила видео, на котором она занимается спортом на природе. При этом спортивный топ сильно обтягивает грудь певицы. Однако, это ее не смущает. "
Перед тем, как съесть багет, нужно поутру позаниматься. Все верно", - говорит на видео певица.
Фото: instagram.com
Ранее экс-солистка "Виагры" Седокова опубликовала видео, где она облизывает полуголую девушку.
Мы писали, что Седокова заявила, что ждет решительного любимого и опубликовала чувственное фото в облегающем платье.
Также в Инстаграм Седокова показала бронзовую грудь и длинные ноги в черном и белом вечерних платьях.
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