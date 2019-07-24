Среда, 24 июля, ознаменовалась днем распродаж валюты и очередным резким обвалом доллара, курс которого рухнул на 24 копейки, и зафиксировался к вечеру в рамках 25,43-25,44 грн./$. Об этом сообщил финансовый эксперт Василий Невмержицкий, передает UBR.ua.

Отмечается, что весь день рынок активно заваливали американской валютой. Общий объем торгов вышел на рекордные для июля $350 млн, а некоторые казначеи говорят, то даже превысили этот уровень (точные данные Нацбанк перестал публиковать в онлайн режиме, несмотря на либерализацию валютного рынка).

Основная причина обвала курса доллара - это размещение Минфином гособлигаций на 6,9 млрд грн, львиная доля которых оказалась в портфелях иностранных покупателей. Они конвертировали доллары для оплаты этих бумаг.

"Ключевым фактором влияния на сегодняшние курсовые тренды стали результаты вчерашнего аукциона Минфина, привлекшего 6,965 млрд грн в национальной валюте от размещения ОВГЗ, из которых более 80% - трехлетние. Снижение доходности ценных бумаг по всем срокам не охладило интерес к ним со стороны инвесторов, что в итоге качнуло баланс спроса и предложения валюты в пользу предложения", - подтвердил UBR.ua директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Интересно, что на этот раз не происходило вывода гривны по неудовлетворенным Минфином заявкам.

"После прошлых размещений иностранцы, которым отказывали в покупке ОВГЗ в ходе аукционов, проводили обратную конвертацию - гривны в доллар. Чтобы вывести заведенные капиталы. А теперь нет. Они пошли на вторичный рынок гособлигаций, и стараются перекупить предыдущие выпуски бумаг", - рассказал Василий Невмержицкий.

ДТЭК Рината Ахметова и агроэкспортеры также сегодня продавали валюту, и потеряли на снижении курса. Однако их объемы сделок уступали суммам нерезидентов.

Главным покупателем безналичного доллара сегодня стал Национальный банк. Утром он начинал закупки доллара на уровне 25,60 грн./$, а к вечеру закончил на 25,43 грн./$.

По разным оценкам, объем его покупок превысил $100 млн. Казначеи назвали его валютным пылесосом.

Импортеры тоже как могли запасались валютой. Для них среда стала лучшим днем для приобретений. По всему видно, что компании оставляют максимум покупок именно на этот день - когда иностранцы устраивают валютные распродажи под ОВЗГ и максимально опускают курс.

Плюс банки, как могли пополняли свои валютные запасы для спекуляций на неделе.

Наличный курс доллара опускают медленно

На наличном рынке доллар активно раскупает население. Люди научились скупать валюту на снижении курса, и пользуются всеми возможностями. Дошло до того, что в кассах стало не хватать "американца".

"Действительно, из-за повышенного валютного спроса ощущается дефицит долларовой банкноты. Банки выстроились в очередь к главным поставщикам валюты в страну, и ждут новых самолетных поставок. Все хотят обслужить население, ведь здесь сейчас отличные заработки. Из-за большой разницы в курсах - между межбанком и кассой", - подчеркнул Невмержицкий.

Наличный курс и правда не поспевает за безналом. 24 июля он опустился лишь на 10 копеек. Средняя стоимость доллара на продаже людям оказалась в рамках 25,70-25,85 грн./$. Минимальная - на 25,55 грн./$, максимальная - на 26,12 грн./$. Выкуп валюты у населения осуществлялся в рамках 25,30-25,73 грн./$.

Ранее сообщалось, что на межбанковском рынке Украины гривня к доллару укрепилась еще на 8 копеек.

Также мы писали, что на межбанке курс доллара вплотную приблизился к отметке 25,5 грн/$.