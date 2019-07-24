Умер актер Рутгер Хауэр, известный по фильму "Бегущий по лезвию", "Достучаться до небес" и ряду культовых сериалов. Он скончался в возрасте 75 лет в своем доме в Нидерландах. Об этом сообщает Variety, ссылаясь на агента актера Стива Кениса.

Что произошло

Смерть наступила еще 19 июля, однако известно стало об этом только сейчас.

Причина смерти не называется. Указывается, что Хауэр непродолжительное время болел. Агент актера заявил, что похороны Рутгера уже состоялись. Церемония прошла утром 24 июля.

Самые известные роли

Актер обрел широкую известность после выхода 1982 культовой фантастической ленты "Бегущий по лезвию" с Хариссоном Фордом, где исполнил роль харизматичного антагониста – безжалостного репликанта Роя Бетти.

Он также снимался в таких фильмах как "Баффи", "Фатерлянд", "Город грехов", "Достучаться до небес", "Побег из Собибора" и "Бэтмен: начало". Кроме того, его знают по ролям в культовых сериалах "Лекс", "Десятое королевство", "Тайны Смолвилля" и "Настоящая кровь".

После голливудского успеха с "Побегом из Собибра", за главную роль в котором актер получил "Золотой глобус", он стремился уйти в независимые проекты. Это не способствовало его успеху в США, зато в родных Нидерландах он был культовой личностью.

Фото: Кадр из фильма "Леди-ястреб"

Семь фактов о Рутгэре Хауэре

Впервые на театральной сцене он появился в 5 лет. Этому способствовало его окружение: мать преподавала драматургию в колледже, отец - актерское мастерство.

В 15 лет он сбежал из дома, нанялся на торговое судно своего деда и на год ушел в плавание, чтобы посмотреть мир.

От прадеда он унаследовал дальтонизм, который перечеркнул его карьеру моряка.

Актер знал пять языков: нидерландский, фризский, английский, французский, немецкий.

Рутгер Хауэр выполним наиболее опасные трюки в "Попутчике" без дублера.

Будущий актер нанялся на службу в армию и попал в десантные войска. А через два года, чтобы избежать дальнейшей службы, с помощью знакомого врача симулировал психическую неуравновешенность. Пригодились актерские способности.

Рутгер Хауэрт говорил, что никогда не хотел стать актером и что он застенчив по природе.

Мы писали, что в России умерла актриса, сыгравшая в фильме "Обыкновенное чудо".

Также умерла актриса из сериалов "Богатые тоже плачут" и "Дикая Роза".