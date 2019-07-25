Появились фото президента Украины Владимира Зеленского, который покидает Офис президента после встречи с главами представительств ЕС и НАТО, которая состоялась сегодня, 24 июля.

Как видно на фото, на выходе к Зеленскому подошел пожилой мужчина в тюбетейке, после чего президент записал что-то в свой телефон. Затем к нему подошел еще один мужчина.

Фото: Страна.ua

Как сообщается на сайте президента, послы стран "Большой семерки" по поддержке украинских реформ и главы представительств ЕС и НАТО в Украине во время встречи с президентом Владимиром Зеленским выразили готовность оказывать широкую поддержку реализации амбициозной программы реформ, которая была объявлена главой страны и должна получить необходимую поддержку нового состава Верховной Рады.

Ранее сообщалось, что У Зеленского посоветовали Кабмину не принимать решения, которые "будут достаточно быстро отменены".

Также мы писали, что в Украине начали продавать гипсовые бюсты президента Зеленского.