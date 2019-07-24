В Киеве 27 июля почти на сутки перекроют движение на проспекте Победы в районе станции метро "Шулявская".

Как сообщили в пресс-службе Киевской городской госадминистрации, это связано с ремонтом Шулявского путепровода.

"В связи с перевозкой и монтажом металлоконструкций нового Шулявского путепровода, 27 июля с 00:10 до 23:50 будет полностью ограничено движение транспорта по проспекту Победы в районе реконструкции транспортной развязки", - говорится в сообщении.

Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и внимательно соблюдать правила дорожного движения, чтобы избежать аварийных ситуаций на дороге.

Ранее Кличко заявил, что ремонту Шулявского путепровода мешает цех завода, который нужно снести.

Также ранее стало известно, что в Киеве на полгода закроют движение скоростного трамвая на Борщаговку. Схемы альтернативных маршрутов.