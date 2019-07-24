Сразу 14 граждан Украины находятся на борту задержанного в порту Ейска на Кубани судна Lizori (ходит под флагом Молдовы).

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные инспектора Международной федерации транспортных рабочих (ITF) в России Ольги Ананьиной.

"Украинское судно, украинский экипаж. На борту находятся 14 членов экипажа, все они граждане Украины", - сказала Ананьина.

По ее словам, троих украинцев отправили домой 23 июля. Ананьина добавила, что вопрос отправки остальных членов экипажа решается.

Российский профсоюз моряков распространил информацию о задержании судна из-за неудовлетворительного технического состояния и невыплаты экипажу зарплат. По данным Международной федерации транспортных рабочих, сумма задолженности - $11,23 тыс.

Судно принадлежит компании DonbassTransitService Ltd (ООО "Донбасстранзитсервис"), однако на борту размещен список сотрудников и других фирм. По данным сайта "Донбасстранзитсервиса", организация зарегистрирована в Украине, расположена в Мариуполе.

Ранее стало известно, что моряки с задержанного в Египте танкера возвращаются в Украину.

Мы писали,что украинские моряки впервые позвонили родным из российской тюрьмы.