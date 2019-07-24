В сентябре 2019 года на упаковках лекарств будет специальная маркировка, по которой можно убедиться в оригинальности препарата.

Соответствующее постановление правительства "О введении пилотного проекта по маркировке контрольными знаками и проведения мониторинга обращения лекарственных средств" было принято на заседании правительства 24 июля, сообщает пресс-служба Минздрава.

"С сентября этого года в аптеках появятся лекарственные средства со специальной маркировкой: 2D кодом на упаковке. Этот специальный код наносится при производстве лекарств на заводах, а данные об этом заносятся в единую государственную систему проведения мониторинга обращения лекарственных средств. В пилотном проекте могут принимать участие производители, импортеры, дистрибьюторы лекарственных средств, учреждения здравоохранения, аптечные учреждения", - говорится в сообщении.

Сообщается, что практически все иностранные препараты, продающиеся в Украине, уже имеют двухмерное кодирование упаковок. Некоторые украинские фармкомпании также приобрели необходимое оборудование и кодируют свои лекарства.

Так пациенты смогут проверять лекарства, просканировав их код через мобильное приложение. В данный момент над разработкой приложения работает Министерство экономического развития и торговли. Ожидается, что оно будет доступно в конце года.

После сканирования на экране смартфона появятся данные о конкретном лекарственном средстве, в частности, что препарат не является фальсифицированным, просроченным или завезенным в страну с нарушением норм.

Такое кодирование позволит государству отслеживать всю цепочку поставки лекарств - от производства или импорта к продаже в аптеке, и своевременно реагировать на нарушения. Все эти транзакции будут включены в общую базу данных, включая серию лекарств и дату производства.

Соответствующие изменения будут внедряться в течение 2019-2023 годов. На первом этапе, который уже стартовал и продлится до конца 2020 года, запускается пилотный проект и оценивается его эффективность, внедряется электронная база данных и автоматизированная система проведения мониторинга обращения лекарственных средств, проводятся консультации с производителями лекарств и потребителями.

Второй и третий этапы (2021-2023 год) - постепенное введение обязательной маркировки, проведение мониторинга.

Кроме того, будет развиваться наполнение и функционал информационной базы лекарств. Со временем ее интегрируют с центральным компонентом системы электронного здоровья, а контролирующие органы смогут в онлайн-режиме видеть, в частности, продажи лекарств по рецепту - база данных маркировок лекарств будет интегрирована с базой рецептов. Если препараты будут отпускать без рецептов, то контролирующие органы получат сообщение от системы и смогут отреагировать на этот случай.

Ранее сообщалось, что в Украине под запрет попало польское лекарство от аллергии.

Также мы писали, что в Минобороны заявили о дефиците лекарств на Донбассе и обвинили в этом Россию.