Пьяный житель города Лабытнанги напал на супругу с топором и пять раз ударил ее обухом по голове, однако женщине удалось убежать из квартиры и привлечь внимание соседей. Об этом сообщается на сайте управления СК по Ямало-Ненецкому автономному округу.

По версии следствия, между 61-летними супругами произошел конфликт. Женщина выбежала из квартиры, а соседи, услышавшие ее крики, вызвали полицию и скорую помощь. Потерпевшую госпитализировали, однако врачи не раскрыли ее состояние.

Нападавшему предъявлено обвинение по части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 УК ("покушение на убийство, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам").

Отмечается, что ранее он был судим за совершение особо тяжкого преступления против личности.

Ранее в Василькове пьяный парень с топором напал на полицейского.

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