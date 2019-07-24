Генеральная прокуратура Украины остановила досудебное расследование в отношении подозреваемых в организации нападения на Екатерину Гандзюк - Владислава Мангера и Алексея Левина.

Об этом сообщает агентство Слідство.Інфо со ссылкой постановление, оказавшееся в распоряжении редакции.

Как свидетельствует документ, ГПУ остановила следствие по главным фигурантам дела Гандзюк еще 16 июля. Генпрокуратура объединила подозреваемых в одно производство и остановила его потому, что Алексей Левин находится в розыске. Дескать, с ним пока нет возможности проводить следственные действия в Украине.

Решение принято на основании ст. 280 УК Украины: в связи с объявлением в розыск и имеющейся необходимостью выполнения процессуальных действий в рамках международного сотрудничества.

Скриншоты: slidstvo.info

Представители Мангера и семьи Гандзюк подтвердили информацию о приостановлении расследования.

Адвокат Мангера хочет обжаловать это решение.

"Возможность остановки уголовного производства действительно предусматривается - на срок, необходимый для розыска подозреваемого. Но уголовное производство останавливается только в отношении такого подозреваемого (в случае с этим делом таким можно считать только Левина, скрывающегося в Доминиканской республике - прим. ред.). То есть если человек действительно скрывается от следствия, то сроки для проведения следствия останавливаются именно для того, чтобы найти человека, чтобы не было такого, что лицо просто год отсидел где-то за границей, и потом ее не смогли привлечь к ответственности. В то же время в данном производстве скрывается лишь Левин, но останавливается производство по Мангера", - сказал адвокат Мангера Дмитрий Ильченко.

На этом основании защита будет обжаловать постановление и требовать, чтобы производство остановили только по Левину.

Сторона потерпевших тоже не согласна с остановкой досудебного расследования. Об этом заявила представительница семьи Гандзюк Евгения Закревская. По ее словам, существует риск того, что подозреваемые теперь избегут наказания.

Напомним, в июне организатор и исполнители покушения на Гандзюк признали себя виновными и пошли на сделку со следствием.

А как сообщала "Страна" 18 июля, в СБУ заподозрили ближайших родственников Владислава Мангера в финансировании проживания за границей Алексея Левина.