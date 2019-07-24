Киевская горадминистрация внесла на рассмотрение горсовета проект масштабной стратегии развития транспортной инфраструктуры столицы до 2023 года.

В документе детально расписан план развития киевского метро. А заодно указывается, сколько понадобится денег на реализацию проекта, пишет UBR.

Отметим, что планы у города весьма амбициозные. Тут не только хотят строить новые ветки и станции, но и решать наболевшие проблемы подземки. Суммарно за 5 лет на эти нужды в стратегии заложены свыше 29 млрд грн.

Как будут развивать метрополитен в ближайшее время?

До 2023 года должна быть построена часть ветки на Троещину стоимостью 14,7 млрд грн. (общая цена проекта – свыше 36 млрд грн). Продлят "синюю" ветку в сторону жилмассива Теремки-2. Здесь возведут две новых станции и 3,4 километра тоннелей. "Красную" протянут до района Новобеличи. И построят там электродепо. Это, говорится в документе, необходимо по действующим строительным нормам. До конца 2022 года откроют станцию на Львовской площади, главный метрополитеновский долгострой. Возведут второй выход на станции "Вокзальная", а также дополнительный переход на пересадке "Золотые Ворота" - "Театральная", где в часы пик собираются огромные толпы пассажиров.

373 млн грн собираются потратить на замену старых эскалаторов на новые. Еще почти 1 миллиард пойдет на покупку новых вагонов. Кроме того, до 2023 года должны закончить химическое укрепление грунта на отдельных участках "синей" и "зеленых" веток.

Ранее сообщалось,что киевское метро откажется от жетонов до конца года вне зависимости от цены проезда.

Мы писали, что интернет 4G в киевском метро запустит китайская компания, на которую обрушились власти США.



