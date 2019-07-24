Представители польской правящей партии Закон и справедливость (PiS) поддержали издание Gazeta Polska, выпустившее стикеры с надписью Strefa wolna od LGBT (зона без ЛГБТ), передает Reuters.

Фото: @GPtygodnik

Это вызвало широкий общественный резонанс, связанный с наклейками, на которых изображен радужный флаг и нарисован черный крест.

Скандал также прокомментировал вице-премьер страны Яцек Сасин, который отметил, что оказывать давление и ограничивать свободу прессы и медиа не намерен. В то же время ряд правозащитных организаций и оппозиционеров выступили с жесткой критикой в адрес наклеек издания.

"Мы хотели доказать, что в этом вопросе существует цензура - и мы это доказали. Происходящее подтверждает то, что ЛГБТ - это тоталитарная идеология", - отметил главный редактор издания.

Как известно, Польша не отличается лояльным отношением к представителям ЛГБТ и среди всех стран Евросоюза занимает последнее место по толерантному к ним отношению.

Ранее сообщалось, что во Львовской области стены школы разрисовали в цвета ЛГБТ.

Также мы писали, что Зеленского заподозрили в нелюбви к европейским ценностям из-за отказа прийти на Марш равенства ЛГБТ.