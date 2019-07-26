Австрия хочет упростить трудоустройство иностранцев и платить им солидные зарплаты
Австрия решила упростить правила трудоустройства для иностранцев, это подтвердило ее правительство. Стране не хватает рабочих рук.
Общий дефицит трудовых кадров Австрии оценивают в 160 тыс. человек. Около 60% этих вакансий местные работодатели не могут закрыть уже полгода и больше. Это официальные данные. А исследование Ernst & Young дает еще более плачевную картину: на нехватку специалистов жалуются порядка 83% компаний, 40% — заявляют о снижении продаж из-за этого, пишет UBR.
Кто нужен в Австрии
Привлечением дополнительной рабочей силы в Австрию займется государственная ABA. Под реализацию инициативы "Работа в Австрии" бюджет этой организации увеличат с €4,3 млн до €7 млн.
На первом этапе программа будет сосредоточена на рынках внутри ЕС. В частности, в Польше, Румынии, Болгарии, Хорватии и Греции. Но как показывает практика других стран, таким образом выходит перекрыть в лучшем случае половину вакансий. Остальные места подхватывают работники из третьих стран, в том числе, Украины.
"В будущем мы будем продвигать Австрию не только как место для инвестиций, но и как рынок труда", - заявил министр информационных технологий и экономического развития Австрии Элизабет Удольф-Штробль. По ее словам, наибольший дефицит кадров касается высококвалифицированных специалистов, с профессиональным или высшим образованием в таких областях.
По словам экспертов по международному трудоустройству, наиболее дефицитные профессии в Австрии:
- инженеры с высшим образованием в области машиностроения, металлургии и энергетики;
- квалифицированные строители, в частности, в области кровельных работ;
- дипломированные медсестры;
- сертифицированные социальные работники по уходу за пожилыми и больными людьми.
"В принципе это и есть наиболее доступные вакансии в Австрии для украинцев. На другие места соискателям претендовать довольно сложно, особенно если речь идет о легальной, высокооплачиваемой работе", 0 прокомментировал ситуацию президент Всеукраинской ассоциации по международному трудоустройству Василий Воскобойник.
Сколько платят в Австрии
Средние заработные платы в Австрии в 2019 году были следующими (в месяц):
- врачи — от €3 000;
- архитекторы — от €2 500;
- инженеры и строители — от €2 300 – 2 500 и выше, в зависимости от квалификации;
- менеджеры и банковские работники — от €2 000 – 2 200;
- специалисты сферы IT — €1 800 – 2 200, руководители проектов — €3 500 – 4 000;
- официанты, повара, бармены, секретари — от €1 200 – 1 300.
Пока что Австрия только в начале пути по либерализации трудоустройства для иностранцев. Эксперты не исключают, что власти будут активно внедрять опыт других стран ЕС. Например, Германии. Она также анонсировала послабления для заробитчан, но с 2020 года.
Очевидно, что австрийские власти будут требовать от приезжих знания немецкого или, хотя бы, английского языка. В целом, в Австрии очень щепетильны к вопросам трудоустройства, поэтому поехать нелегалом сюда вряд ли выйдет. А чтобы попасть сюда на работу, необходимо:
- Подтвердить свою квалификацию.
- Работодателю нужно будет доказать, что он не смог найти работника внутри страны, а потом в странах ЕС (только после этого он сможет привлекать специалистов из других стран).
- По многим вакансиям обязательным условием является наличие сертификата, подтверждающего владение языком.
- Соискатель должен получить разрешение на работу от государства и получить "голубую карту ЕС" (Blue Card ЕU). Она выдается высококвалифицированным специалистам из «третьих стран» на срок до двух лет. Дает право на работу у конкретного работодателя.
Особо дефицитным и высококлассным специалистам выдается "красно-бело-красная карта" (RWR Card), если тот соответствует целому ряду критериев по опыту работы, возрасту и т.д.
Несмотря на предстоящую конкуренцию за рабочие руки между Германией и Австрией, последняя своих рабочих получит, уверяют эксперты. Австрия - небольшая страна с населением 8,7 млн. человек, которой будет намного проще заполнить дефицит. А вот население Германии —- почти 83 млн человек. Работа в этих странах является желанной не только у украинских, но и польских, российских, молдавских, словацких, белорусских работников, специалистов из балканских стран. Так что, основная конкуренция развернется именно среди соискателей, резюмируют эксперты.
Ранее мы сообщали, что обладателями 70% разрешений на работу в Польше стали украинские заробитчане.
Также стало известно, что украинские заробитчане перевели из Чехии в Украину 600 млн евро за год.