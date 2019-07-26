Австрия решила упростить правила трудоустройства для иностранцев, это подтвердило ее правительство. Стране не хватает рабочих рук.

Общий дефицит трудовых кадров Австрии оценивают в 160 тыс. человек. Около 60% этих вакансий местные работодатели не могут закрыть уже полгода и больше. Это официальные данные. А исследование Ernst & Young дает еще более плачевную картину: на нехватку специалистов жалуются порядка 83% компаний, 40% — заявляют о снижении продаж из-за этого, пишет UBR.

Кто нужен в Австрии

Привлечением дополнительной рабочей силы в Австрию займется государственная ABA. Под реализацию инициативы "Работа в Австрии" бюджет этой организации увеличат с €4,3 млн до €7 млн.

На первом этапе программа будет сосредоточена на рынках внутри ЕС. В частности, в Польше, Румынии, Болгарии, Хорватии и Греции. Но как показывает практика других стран, таким образом выходит перекрыть в лучшем случае половину вакансий. Остальные места подхватывают работники из третьих стран, в том числе, Украины.

"В будущем мы будем продвигать Австрию не только как место для инвестиций, но и как рынок труда", - заявил министр информационных технологий и экономического развития Австрии Элизабет Удольф-Штробль. По ее словам, наибольший дефицит кадров касается высококвалифицированных специалистов, с профессиональным или высшим образованием в таких областях.

По словам экспертов по международному трудоустройству, наиболее дефицитные профессии в Австрии:

инженеры с высшим образованием в области машиностроения, металлургии и энергетики;

квалифицированные строители, в частности, в области кровельных работ;

дипломированные медсестры;

сертифицированные социальные работники по уходу за пожилыми и больными людьми.

"В принципе это и есть наиболее доступные вакансии в Австрии для украинцев. На другие места соискателям претендовать довольно сложно, особенно если речь идет о легальной, высокооплачиваемой работе", 0 прокомментировал ситуацию президент Всеукраинской ассоциации по международному трудоустройству Василий Воскобойник.

Сколько платят в Австрии

Средние заработные платы в Австрии в 2019 году были следующими (в месяц):

врачи — от €3 000;

архитекторы — от €2 500;

инженеры и строители — от €2 300 – 2 500 и выше, в зависимости от квалификации;

менеджеры и банковские работники — от €2 000 – 2 200;

специалисты сферы IT — €1 800 – 2 200, руководители проектов — €3 500 – 4 000;

официанты, повара, бармены, секретари — от €1 200 – 1 300.



Пока что Австрия только в начале пути по либерализации трудоустройства для иностранцев. Эксперты не исключают, что власти будут активно внедрять опыт других стран ЕС. Например, Германии. Она также анонсировала послабления для заробитчан, но с 2020 года.

Очевидно, что австрийские власти будут требовать от приезжих знания немецкого или, хотя бы, английского языка. В целом, в Австрии очень щепетильны к вопросам трудоустройства, поэтому поехать нелегалом сюда вряд ли выйдет. А чтобы попасть сюда на работу, необходимо:

Подтвердить свою квалификацию.

Работодателю нужно будет доказать, что он не смог найти работника внутри страны, а потом в странах ЕС (только после этого он сможет привлекать специалистов из других стран).

По многим вакансиям обязательным условием является наличие сертификата, подтверждающего владение языком.

Соискатель должен получить разрешение на работу от государства и получить "голубую карту ЕС" (Blue Card ЕU). Она выдается высококвалифицированным специалистам из «третьих стран» на срок до двух лет. Дает право на работу у конкретного работодателя.

Особо дефицитным и высококлассным специалистам выдается "красно-бело-красная карта" (RWR Card), если тот соответствует целому ряду критериев по опыту работы, возрасту и т.д.

Несмотря на предстоящую конкуренцию за рабочие руки между Германией и Австрией, последняя своих рабочих получит, уверяют эксперты. Австрия - небольшая страна с населением 8,7 млн. человек, которой будет намного проще заполнить дефицит. А вот население Германии —- почти 83 млн человек. Работа в этих странах является желанной не только у украинских, но и польских, российских, молдавских, словацких, белорусских работников, специалистов из балканских стран. Так что, основная конкуренция развернется именно среди соискателей, резюмируют эксперты.

Ранее мы сообщали, что обладателями 70% разрешений на работу в Польше стали украинские заробитчане.

Также стало известно, что украинские заробитчане перевели из Чехии в Украину 600 млн евро за год.