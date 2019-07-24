Служба безопасности Украины отозвала четырем должностным лицам на Луганщине допуск к государственной тайне, а двадцати трем отказала в его предоставлении.

Об этом говорится в сообщении СБУ на Facebook-странице службы.

Также пресс-служба организации уведомила, что несколько нарушителей закона о гостайне были привлечены к ответственности.

"Восемь нарушителей законодательства о гостайне привлечены к административной ответственности. В рамках двух уголовных производств, начатых по ст. 328 и ст. 330 Уголовного кодекса Украины, следователи спецслужбы осуществляют досудебное расследование", - сказано в сообщении.



Скриншот: Facebook/ SecurSerUkraine

В СБУ пояснили причины такого решения.

Одному из городских советов Луганщины не предоставили специальное разрешение на ведение деятельности, связанной с государственной тайной, из-за систематического нарушения законодательства.

В течение 2018-2019 годов чиновник, который отвечал за работу в этой сфере в органе местного самоуправления, трижды привлекался к административной ответственности за нарушение порядка организации и обеспечения режима секретности.

Допуск к государственной тайне также был отменен руководительнице одного из структурных подразделений "Укрзализныци". При оформлении разрешительных документов чиновница сообщила заведомо ложные сведения о себе. В частности, женщина "забыла" указать, что после начала российской вооруженной агрессии поддерживала связи с представителями правоохранительных органов РФ.

Еще одному человеку - руководителю армейского подразделения, дислоцированного вблизи российско-украинской границы, - отказано в допуске к гостайне из-за того, что он не сообщил о 40 поездках в РФ за последние полгода.

Ранее "Страна" сообщала, что СБУ поймала на взятке главного инспектора таможенного поста аэропорта "Борисполь".

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