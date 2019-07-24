Популярный украинский исполнитель Макс Барских принял решение завершить музыкальную карьеру, но перед этим он отправится в последний гастрольный тур. Своими планами певец поделился с каналом Муз-ТВ.

По словам Барских, пение мешает личной жизни, поэтому он и хочет бросить сцену.

"Мне хочется уделить немножко времени своей личной жизни, потому что она хромает. Я посвящаю себя на 100% людям и возвращаюсь одиноким домой, и засыпаю один...", - посетовал Барских.

Однако перед тем как уйти из шоу-бизнеса артист хочет проехаться с туром по Соединенным Штатам, Канаде, Австралии и странам Европы.

"Впервые поедем в Австралию, Копенгаген, Чехию. Есть вероятность того, что этот тур будет последним", – заявил музыкант.

Видео: YouTube/ МУЗ-ТВ

На Муз-ТВ выразили надежду, что решение Макса так и останется словами. Ведь он далеко не первая поп-звезда, кто заявляет об уходе со сцены, после чего поет на ней годами, а то и десятилетиями.

Напомним, в мае Барских попал в ДТП в США, где его госпитализировали с подозрением на сотрясение мозга.

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