Глава российского МИД Сергей Лавров, говоря об инициативе президента Украины Владимира Зеленского о подключении к "нормандскому формату" лидеров США и Британии, снова подчеркнул, что нынешний формат был согласован, и важно не распылять внимание, передает Интерфакс.

"Насчет инициативы, озвученной, так я понимаю - экспромтом, президентом Зеленским о подключении Соединенных Штатов и Соединенного Королевства к "нормандскому формату", на эту тему уже высказались представители самой администрации США, которые не видят в этом необходимости. Как я понимаю, аналогичная позиция и у Франции, и у Германии", - сказал Лавров в четверг на пресс-конференции в германском городе Кенигсвинтер по итогам переговоров со своим немецким коллегой Хайко Маасом.

"Мы исходим из того, что формат согласован. Формат имеет шанс в новых условиях продвинуться вперед, и важно не распылять внимание", - подчеркнул российский министр.

Ранее Лавров заявил, что новый саммит в "Нормандском формате" можно планировать после выполнения решений саммита 2016 года.

Напомним, 8 июля Владимир Зеленский в видеообращении предложил Владимиру Путину провести переговоры с лидерами стран Нормандского формата, включая Терезу Мэй и Дональда Трампа.