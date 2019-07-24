В Полтаве полиция задержала 18-летнего парня, который подозревается в убийстве 18-летней девушки в Киеве.

Как сообщается на сайте полиции Киева, тело погибшей с ножевыми ранениями полицейские обнаружили в квартире, которую она снимала.

Благодаря оперативно проведенным мероприятиям и неотложным следственным действиям (собраны показания свидетелей, изъяты записи с камер видеонаблюдения и тому подобное) полицейские установили личность возможного подозреваемого и начали его поиски.

Поскольку правоохранительные органы имели информацию, что он может скрываться в Полтаве, ориентирование было передано местным полицейским. Также в Полтаву отправились столичные оперативники.

Начальник Главного управления полиции в городе Киеве Андрей Крищенко рассказал, что сегодня парня задержали и доставляют в Киев, где следователи будут проводить с ним следственные действия.

Характерно, что подозреваемый, еще когда полицейским не было известно об убийстве девушки, вместе с родителями и адвокатом прибыл в полтавскую полицию и написал заявление о том, что в Киеве на него было совершено нападение.

Впрочем, по словам Крищенко, у следствия есть достаточно вещественных доказательств его причастности к этому преступлению.

Видео: youtube.com

В квартире, где произошло убийство, правоохранители изъяли одежду подозреваемого со следами крови, которые он пытался застирать, а в доме, где предполагаемый убийца жил, проводят обыск.

Предварительно известно, что парень и девушка познакомились в Полтаве, дружили. Что произошло между ними в квартире – установит следствие. За совершение умышленного убийства 18-летнему жителю Полтавы грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, тело девушки нашли в квартире по улице Ломоносова. Искать девушку начал ее отец после того, как она перестала выходить на связь с 12:00 23 июля.

Мужчина попросил своего товарища заехать в квартиру, в которой проживала его дочь. Подойдя к двери, он увидел открытую дверь и следы крови. Сотрудники полиции, прибывшие на место, обнаружили тело девушки на полу в луже крови. Тут же лежал и нож.

Ранее мы рассказывали, что подозреваемым в убийстве 52-летней киевлянки оказался мужчина, с которым она познакомилась в соцсетях.

Также сообщалось, что полиция Киева ищет небритого мужчину, который ударил женщину ножом в живот.