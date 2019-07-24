Федеральная комиссия по торговле США оштрафовала компанию Facebook Inc на $5 млрд в связи с передачей личных данных пользователей соцсети сторонней компании для использования в маркетинговых целях.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на решении комиссии, опубликованное на ее сайте.

Федеральная комиссия не только объявила о наложении гигантского штрафа, но и потребовала ужесточить требования к охране личных данных.

"Facebook Inc заплатит рекордный штраф 5 миллиардов долларов и обязуется выполнять новые ограничения, а также изменить корпоративную структуру, чтобы компания несла ответственность за принимаемые решения относительно личных данных ее пользователей", - говорится в документе комиссии.

В документе также отмечается, что штраф является крупнейшим наложенным на компанию за нарушение защиты информации пользователей и почти в 20 раз превышает суммы, когда-либо выплаченные за подобные нарушения в мире.



От Facebook теперь ожидают создания независимого комитета по вопросам охраны данных. Такая мера выведет принятие решений по этим вопросам из-под контроля основателя компании Марка Цукерберга. Члены комитета будут независимыми, и уволить их можно будет только большинством голосов совета директоров.

Наряду с этим компании предписано тщательно изучать программы сторонних производителей, с которыми она работает. Кроме того, запрещается использовать полученные телефонные номера пользователей в рекламных целях, шифровать пароли пользователей и запрашивать пароли к почте и другим сервисам пользователей.

Напомним, 24 июля около 16:00 в работе социальной сети Facebook произошел сбой. Пользователи сообщали, что страница не отображается.

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