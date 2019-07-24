Авиастроительная корпорация Boeing отложит первый полет нового лайнера Boeing-777X до начала 2020 года в связи с проблемами с разработкой двигателя. Об этом сообщается в заявлении компании.

Ранее о проблемах с новой моделью самолета в июне информировало агентство Reuters. По его данным, неполадки с двигателями, разработанными специально для 777X, обнаружились при тестировании. Отмечается, что изначально первый полет лайнера 777X был запланирован на осень 2019 года, а первые поставки заказчикам ожидались в 2020 году.

В марте телеканал CNN сообщал о первой презентации новейшего широкофюзеляжного лайнера Boeing-777X - самого длинного пассажирского самолета в мире. По информации телекомпании, новая модель также должна стать самым крупным в мире пассажирским самолетом с двумя двигателями.

Ранее была названа дата возобновления полетов катастрофического Boeing 737 MAX.

Из-за проблем с самолетом Boeing 737 MAX от компании Boeing к конкурентам из Airbus ушел первый крупный клиент.