В среду, 24 июля 2019, курс гривни на межбанковском валютном рынке укрепился до 25,45 грн/$1 с 25,63 грн/$1 в предыдущий рабочий день. Об этом передает агентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на дилеров коммерческих банков.

Котировки гривни к окончанию торгов составили 25,44 – 25,47 грн/$1, тогда как в НБУ установили на 25 июля официальный курс 25,5163 грн/$1.

По данным НБУ, справочный курс гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке 24 июля укрепился до 25,5262 грн/$1 с 25,6207 грн/$1.

Национальный банк Украины установил официальные курсы гривни к иностранным валютам на 25 июля 2019 года.

10 российских рублей 4.04

100 долларов США 2551.63

100 Евро 2842.51

100 польских злотых 668.08

100 канадских долларов 1943.33

100 молдавских лей 145.53

100 новых израильских шекелей 724.3924

100 румынских лей 602.3555

100 SDR - специальные права заимствований 3520.0869

100 казахстанских тенге 6.6414

100 турецких лир 445.3958

1000 венгерских форинтов 87.2607

100 фунтов стерлингов 3188.7146

100 чешских крон 111.2879

100 швейцарских франков 2588.3408

100 юаней женьминьби (Китай) 371.1438

Объем продажи иностранной валюты на украинском межбанковском валютном рынке 22 июля составил 306.3 млн в долларовом эквиваленте, в том числе $251.8 млн.

Мы разбирались, зачем правительство перед выборами занимает рекордные деньги через выпуск облигаций и рухнет ли пирамида. Экономисты уже давно говорят о "пирамиде ОВГЗ", которая может рухнуть в любой момент, спровоцировав резкий обвал курса гривны.

В рейтинговом агентстве Fitch прогнозируют падение украинской гривни до 32 за доллар.

Напомним, что в НБУ предупредили о надвигающемся финансовом кризисе. По словам первого заместителя главы Совета НБУ Тимофея Милованова, возможный дефолт может "положить банки".