На межбанковском рынке Украины гривня к доллару укрепилась еще на 8 копеек
В среду, 24 июля 2019, курс гривни на межбанковском валютном рынке укрепился до 25,45 грн/$1 с 25,63 грн/$1 в предыдущий рабочий день. Об этом передает агентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на дилеров коммерческих банков.
Котировки гривни к окончанию торгов составили 25,44 – 25,47 грн/$1, тогда как в НБУ установили на 25 июля официальный курс 25,5163 грн/$1.
По данным НБУ, справочный курс гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке 24 июля укрепился до 25,5262 грн/$1 с 25,6207 грн/$1.
Национальный банк Украины установил официальные курсы гривни к иностранным валютам на 25 июля 2019 года.
- 10 российских рублей 4.04
- 100 долларов США 2551.63
- 100 Евро 2842.51
- 100 польских злотых 668.08
- 100 канадских долларов 1943.33
- 100 молдавских лей 145.53
- 100 новых израильских шекелей 724.3924
- 100 румынских лей 602.3555
- 100 SDR - специальные права заимствований 3520.0869
- 100 казахстанских тенге 6.6414
- 100 турецких лир 445.3958
- 1000 венгерских форинтов 87.2607
- 100 фунтов стерлингов 3188.7146
- 100 чешских крон 111.2879
- 100 швейцарских франков 2588.3408
- 100 юаней женьминьби (Китай) 371.1438
Объем продажи иностранной валюты на украинском межбанковском валютном рынке 22 июля составил 306.3 млн в долларовом эквиваленте, в том числе $251.8 млн.
Мы разбирались, зачем правительство перед выборами занимает рекордные деньги через выпуск облигаций и рухнет ли пирамида. Экономисты уже давно говорят о "пирамиде ОВГЗ", которая может рухнуть в любой момент, спровоцировав резкий обвал курса гривны.
В рейтинговом агентстве Fitch прогнозируют падение украинской гривни до 32 за доллар.
Напомним, что в НБУ предупредили о надвигающемся финансовом кризисе. По словам первого заместителя главы Совета НБУ Тимофея Милованова, возможный дефолт может "положить банки".