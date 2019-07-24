В среду, 24 июля 2019, курс гривни на межбанковском валютном рынке укрепился до 25,45 грн/$1 с 25,63 грн/$1 в предыдущий рабочий день. Об этом передает агентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на дилеров коммерческих банков.

Котировки гривни к окончанию торгов составили 25,44 – 25,47 грн/$1, тогда как в НБУ установили на 25 июля официальный курс 25,5163 грн/$1.

По данным НБУ, справочный курс гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке 24 июля укрепился до 25,5262 грн/$1 с 25,6207 грн/$1.

Национальный банк Украины установил официальные курсы гривни к иностранным валютам на 25 июля 2019 года.

  • 10 российских рублей 4.04 
  • 100 долларов США 2551.63
  • 100 Евро 2842.51 
  • 100 польских злотых 668.08
  • 100 канадских долларов 1943.33
  • 100 молдавских лей 145.53
  • 100 новых израильских шекелей 724.3924
  • 100 румынских лей 602.3555
  • 100 SDR - специальные права заимствований 3520.0869
  • 100 казахстанских тенге 6.6414
  • 100 турецких лир 445.3958
  • 1000 венгерских форинтов 87.2607
  • 100 фунтов стерлингов 3188.7146
  • 100 чешских крон 111.2879
  • 100 швейцарских франков 2588.3408
  • 100 юаней женьминьби (Китай) 371.1438

Объем продажи иностранной валюты на украинском межбанковском валютном рынке 22 июля составил 306.3 млн в долларовом эквиваленте, в том числе $251.8 млн.

Мы разбирались, зачем правительство перед выборами занимает рекордные деньги через выпуск облигаций и рухнет ли пирамида. Экономисты уже давно говорят о "пирамиде ОВГЗ", которая может рухнуть в любой момент, спровоцировав резкий обвал курса гривны.

В рейтинговом агентстве Fitch прогнозируют падение украинской гривни до 32 за доллар.

Напомним, что в НБУ предупредили о надвигающемся финансовом кризисе. По словам первого заместителя главы Совета НБУ Тимофея Милованова, возможный дефолт может "положить банки".

 

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