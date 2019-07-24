Российская Федеральная служба безопасности завершила расследование дела 24 пленных украинских моряков. Об этом на своей странице в Facebook сообщил адвокат украинцев Николай Полозов.

По словам защитника, 23 июля ФСБ уже уведомила военнопленных и адвокатов об окончании предварительного расследования.

"Вчера следствие ФСБ закончило процедуру уведомления военнопленных моряков и их адвокатов об окончании предварительного расследования в порядке, предусмотренном статьей 215 УПК РФ", - написал юрист.

Скриншот: Facebook

Полозов также сообщил, что сейчас начался этап ознакомления моряков с материалами уголовного дела в порядке статьи 217 УПК РФ. По его мнению, на это может уйти несколько месяцев.

"Моряки начали знакомиться с материалами уголовного дела. С учетом количества моряков и объема уголовного дела данная стадия может занять 2-3 месяца. После чего следствием будет составлено обвинительное заключение, которое сначала будет направлено прокурору, а после утверждения им - в суд", - отметил адвокат.

Напомним, сегодня, 24 июля уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что вопрос освобождения пленных украинских моряков уже решен.

Однако российская омбудсмен Татьяна Москалькова и адвокат моряков опровергли эту информацию, сказав, что следственные органы пока не принимали решения о возвращении моряков.