В Верховную Раду IX созыва по спискам, согласно результатам обработки Центральной избирательной комиссии 99,7% электронных протоколов, проходят партии "Слуга народа" (43,18% голосов избирателей), "Оппозиционная платформа – за жизнь" (ОПЗЖ) - 13,02%, ВО "Батькивщина" – 8,18%, "Европейская солидарность" - 8,11% и "Голос" - 5,83%.

Согласно электронному табло ЦИК, не преодолевают 5%-ный проходной барьер Радикальная партия (4,01%), "Сила и честь" - 3,82%, "Оппозиционный блок" - 3,02%, "Украинская стратегия Гройсмана" – 2,41% голосов.

Партия Шария набирает 2,23% голосов, ВО "Свобода" - 2,16%, "Гражданская позиция" - 1,04%.

Менее 1% набрали Партия зеленых (0,66%), партия "Объединение "Самопомич" (0,62%).

Ранее мы писали, что проигравший на парламентских выборах Сергей Лещенко попросил оставить его в покое.

А Ляшко назвал выборы, на которых пролетел мимо Рады, самыми позорными.