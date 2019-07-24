Российские власти отправят в Донецк "гуманитарный конвой", который станет первым с начала текущего года. Об этом со ссылкой на так называемое "МЧС ДНР" сообщил портал Новости Донбасса в среду, 24 июля.

Отмечается, что в составе конвоя будет находится гуманитарная помощь медицинского назначения - медикаменты и медицинское имущество.

Отметим, что в последний раз "гуманитарный конвой" из России прибывал на неподконтрольную украинским властям территорию Донбасса 20 декабря 2018 года. Тогда в Москве сообщили, что и дальше будут "помогать Донбассу". Всего МЧС России отправляло конвои на Донбасс более 80 раз.

Ранее сообщалось, что в Минобороны заявили о дефиците лекарств на Донбассе и обвинили в этом Россию.

Также мы писали, что у Путина рассказали, почему в этом году не отправляли гумконвои на Донбасс.