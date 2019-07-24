Главное управление по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ разоблачило на взятке главного госинспектора таможенного поста "Борисполь-аэропорт" Киевской таможни Государственной фискальной службы. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Инспектор Киевской таможни Государственной фискальной службы требовал от гражданина несколько сотен долларов, обещая взамен помочь пройти таможенный контроль.

"Оперативники спецслужбы установили, что чиновник требовал от украинского гражданина $800. За указанную сумму злоумышленник обещал мужчине беспрепятственное прохождение таможенного контроля, в частности, проверку багажа во время прибытия авиационным транспортом в Украину из одной из стран Восточной Азии", - отмечено в сообщении пресс-центра.

Правоохранители задержали таможенника в Киеве, когда тому передавали $400. Ранее сотрудники СБУ задокументировали получение злоумышленником первой части взятки.

Сейчас решается вопрос о сообщении задержанному подозрения в совершении преступления и избрании меры пресечения. В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия. Сотрудники СБУ устанавливают других должностных лиц, причастных к противоправной деятельности.

Сегодня "Страна" сообщала, что в Киеве задержаны полицейские, которые получали 20 тысяч гривен взятки от представителя лотереи.

Ранее мы писали о том, что в столице на взятке разоблачили советницу главы Дарницкой РГА.