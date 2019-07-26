В пятницу, 26 июля, в Украине и мире отмечают сразу несколько праздников и годовщин важных событий. На календаре сегодня - профессиональный день сисадминов и парашютистов, День Архангела Гавриила, именины Антона и день искусственного языка - эсперанто.

Праздники в Украине и мире

День парашютиста сегодня отмечают на территории постсоветских стран.

День системного администратора ежегодно в мире отмечают в последнюю пятницу июля. Очень часто от сисадмина зависит адекватная работа ПО, сохранность резервных копий компьютерных данных и документирование деятельности компьютерной сети предприятия. Поэтому системных администраторов можно смело назвать работниками невидимого фронта, которые обеспечивают успешную работу компаний.

День эсперанто - 26 июля праздник у поклонников этого искусственного языка, созданного польским окулистом Людвигом Заменгофом. Он создал эсперанто, чтобы помочь людям из разных стран и представителям разных национальностей общаться на едином языке. Спустя сотню лет на нем разговаривают не так много человек - около 2 миллионов во всем мире. Но в последние годы язык эсперанто начал переживать возрождение.

Церковные праздники

26 июля православные отмечают День Архангела Гавриила. Его почитают как одного из 7 главных посланников Бога на земле. В Библии он упоминается как вестник Моисея, Даниила, а также девы Марии, которой он принес весть о зачатии. Также Гавриил явился Иисусу в Гефсиманском саду, когда тот молился об укреплении веры.

Народный праздник

26 июля на календаре - Гавриил Летний. Считалось, что святой ступает на хлебное поле, отчего оно становится золотым. В середине лета продолжались работы по подготовке сена, в полях полным ходом шла жатва. Жнецы приговаривали: "Не иди дождь, где жнут, а иди, где ждут".

В этот день по погоде предсказывали, какой будет осень. Так, отсутствие осадков сулило хорошую и теплую осень. Если 26 июля начинались обильные дожди - боялись, что урожай пропадёт. Низкий полет ласточек в этот день предсказывал позднюю и продолжительную осень.

Важные события 26 июля

В 1805 году произошло извержение Везувия. Была разрушена большая часть Неаполя, около 26 тысяч человек погибло.

В 1887 в Варшаве вышел первый учебник международного языка эсперанто (на русском языке).

1953 году на Кубе началось национальное восстание во главе с Фиделем Кастро.

26 июля американская актриса Сандра Буллок отмечает 55 лет.

День рождения и у известного английского музыканта и вокалиста группы The Rolling Stones Мика Джаггера. Ему сегодня 76 лет.

Также юбилей - 60 лет - отмечает американский актер Кевин Спейси.

Именины

Сегодня День ангела у Антонов, Степанов, Гавриилов и Юлианов.