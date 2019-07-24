Главным судьей игры за Суперкубок Украины "Шахтер" - "Динамо" станет днепропетровский арбитр Виталий Романов.

На бровках ему помогут Александр Войтюк (Запорожье) и Владимир Володин (Херсон). Об этом сообщает пресс-служба УАФ.

Встреча состоится в воскресенье, 28 июля, в 21.00 на стадионе "Черноморец" в Одессе. Также в игре за Суперкубок в Украине впервые заработает система видеоповторов ВАР:

Арбитр ВАР (оффлайн): Евгений Арановский (Киев)

Ассистент ВАР (оффлайн): Андрей Скрипка (Кропивницкий)

Наблюдатель ВАР (оффлайн): Виктор Дердо (Черноморск)

Делегат Федерации футбола Украины (УАФ): Таран (Киевская обл.), Офицер безопасности УАФ: Свистун (Чернигов). Четвертый судья: Анатолий Абдула (Харьков). Резервный ассистент арбитра: Семен Шлончак (Черкассы), Наблюдатель арбитража: Виталий Годулян (Одесса).

Как сообщала "Страна", стало известно, как завтракают футболисты Шахтера на сборах. В основном все едят или омлет, или яичницу.

Отметим, что Паулу Фонсека хочет переманить в Рому нападающего Шахтера за 8 миллионов евро.