Верховная Рада 9-го созыва обновится на 80,4%, а ее состав помолодеет в среднем на 7,4 года. К такому выводу пришла гражданская сеть "Опора", проанализировав данные почти полностью обработанных электронных протоколов на сайте ЦИК.

Как отмечено в отчете "Опоры" на сайте организации, количество нардепов в возрасте от 21 до 45 лет увеличилось в среднем на 26%.

"Опора" составила подробный возрастной портрет парламента. В нем будет работать 17 народных депутатов, которым от 21 до 30 лет, 121 депутата - от 31 до 45 лет. 58 будущим парламентариям от 46 до 60. Также в Верховной Раде будет трое депутатов, которым перевалило за 60 лет.

Средний возраст депутата в нынешнем составе парламента - 41 год. В целом средний возраст народных избранников снизился на 7,4 года по сравнению с предыдущим созывом Рады.

Фото: oporaua.org

Ранее "Страна" сообщала, кто стал самым молодым парламентарием в Раде 9-го созыва, а кто - самым возрастным.

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