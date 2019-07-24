После поражения на выборах в Верховную Раду Владимир Вятрович, который находился 25-м в списке от партии Петра Порошенко "Европейская солидарность", заявил, что ни о чем не жалеет и не собирается ни кого "выталкивать". Об этом он написал в комментариях в Facebook.

"Спасибо всем за поддержку, но я не собираюсь никого выталкивать. Я прекрасно понимал, что такое 25 номер, знал кто впереди и осознано дал свое согласие. И ни о чем не жалею", - написал Вятрович.

Напомним, во вторник, 23 июля, вице-президент Фонда поддержки демократических инициатив Юрий Гончаренко призвал кандидатов в нардепы от партии экс-президента Петра Порошенко "Европейская солидарность" Ирину Луценко и Артура Герасимова призвали сложит свои мандаты, чтобы в Раду прошел Владимир Вятрович, который оказался на грани прохода по результатам голосования.

Как сообщалось, в партии "Европейская солидарность", которая набирает чуть меньше 8,5%, на грани прохождения в Раду оказался скандальный директор Института национальной памяти Украины Владимир Вятрович. Он в списке на 25 месте, в то время как нынешний результат партии позволяет завести всего 23-24 человека.

Ранее "Страна" опубликовала полный список кандидатов от партии "ЕС", которые проходят в Раду. Согласно ему, Артур Герасомов оказался на 11-м месте, а Ирина Луценко на 15-м.

Также мы писали, что выигравший на президентских выборах в Львовской области Порошенко, проиграл там Слуге народа и Голосу на выборах в Раду.