Экс-глава Министерства иностранных дел Великобритании и бывший мэр Лондона Борис Джонсон вступил в должность премьер-министра. Фотография с традиционной церемонии назначения на должность опубликована в Twitter Букингемского дворца.

По традиции, для вступления в должность премьер-новичок должен посетить правящего монарха. Нового лидера правящей Консервативной партии приняла королева Елизавета ІІ. В соответствии с протоколом она попросила Джонсона стать ее 14-м премьер-министром и сформировать правительство.

Скриншот: Twitter/ royalfamily

На встречу с Джонсоном королева надела яркое голубое платье.

Буквально за час до Джонсона Букингемский дворец посетила Мэй, чтобы подать прошение об отставке королеве Елизавете II и таким образом официально уйти с поста.

Ранее "Страна" анализировала, что может ждать Британию с премьером Джонсоном.