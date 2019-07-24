Кандидат в народные депутаты от партии Слуга народа, член Национального совета по вопросам антикоррупционной политики Анастасия Красносельская назвала первоочередные антикоррупционные инициативы президентской партии, среди которых - введение инструмента гражданской конфискации незаконных активов чиновников. Об этом она сказала во время конференции "Новая антикоррупционная стратегия для Украины: какой она должна быть?", передает Укринформ.

В числе первых шагов она назвала также фокусировку антикоррупционного суда на делах о топ-коррупции, перезагрузку Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, возвращение уголовной ответственности за незаконное обогащение.

Красносельская подчеркнула, что эти шаги должны внедряться параллельно с Антикоррупционной стратегией на 2019-2023 годы.

"Для нас на самом деле вопрос, нужна антикоррупционная стратегия, не нужна, вообще не стоит. Могу проинформировать, что Национальный совет по вопросам антикоррупционной политики, который собирался на прошлой неделе, уже определил антикоррупционную стратегию одним из приоритетов работы до конца этого года", - проинформировала она.

3 июня президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о "гражданской конфискации коррупционных активов чиновников", предусматривающий возвращение уголовной ответственности за незаконное обогащение.

Законопроектом, в частности, предлагается дополнить Уголовный кодекс положениями, устанавливающими уголовную ответственность за получение лицом, уполномоченным на выполнение функций государства или местного самоуправления, активов, стоимость которых более чем на 12 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан превышает ее законные доходы.

Кроме того, проектом закона предлагается на законодательном уровне решить вопрос об обеспечении надлежащего функционирования института взыскания необоснованных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления. В связи с этим предусматривается введение в Гражданском кодексе отдельного основания прекращения права собственности, определение видов активов, которые могут признаваться необоснованными, и предел стоимости таких активов (стоимость, которая в пятьсот и более раз превышает размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц).

Ранее стало известно, что Офис президента предложит новой Раде отменить правки Лозового и пересмотреть методы борьбы с коррупцией.

Также в выпуске Ясно.Понятно с Олесей Медведевой, мы рассказывали как дела с коррупцией в Зе-команде.