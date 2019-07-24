Разработчики приложения FaceApp, которое стало сверхпопулярным после того, как пользователи "распробовали" функцию, позволяющую увидеть, как будет выглядеть лицо в старости, ввели новый фильтр. Теперь, помимо основной версии "Пожилой", можно пропустить фото через дополнительный фильтр Cool Old. Он придает состаренным фото хипстерский оттенок - вместо глубоких морщин и проседи, появляется богатый пепельный оттенок волос, хитрый прищур в глазах и благородная щетина у мужчин.

"Страна" попробовала посмотреть, какой может быть стильная старость известных украинских политиков.

Владимир Зеленский

Cool Old нарисовал действующему президенту бороду с проседью, от чего он стал выглядеть солиднее и увереннее.

Петр Порошенко

А вот Петра Порошенко новый фильтр сделал совсем не хипстером. С густой седой бородой он больше похож на Деда Мороза или Санта Клауса - как кому больше нравится.

Святослав Вакарчук

Лидера партии "Голос" и фронтмена группы "Океан Эльзы" новый фильтр сделал жизнерадостным старичком с несколько редеющими волосами.

Юлия Тимошенко

Лидер "Батькивщины", судя по приложению, и в глубокой старости останется стильной и ухоженной.

Андрей Парубий

Новый фильтр Cool Old и густая седая борода придали мужественности экс-спикеру Верховной Рады Андрею Парубию. Правда, его отражение осталось молодым и безбородым.

Владимир Гройсман

С бородой в версии нового фильтра Гройсман выглядит почти, как Джордж Клуни.

Арсен Аваков

Новое приложение Face App сделало министра внутренних дел Арсена Авакова похожим на милого и мудрого старца - почти старика Хоттабыча.

Юрий Луценко

Пока еще генпрокурору Украины в старости лучше будет с бородой. Она сделает черты лица мягче, а самого Луценко - загадочнее.

Ирина Луценко

Супругу генпрокурора из-за худобы в старости могут ожидать выраженные морщины на шее. По крайней мере, такой ее увидело приложение Face App.

Виталий Кличко

Мэра Киева такая густая борода не красит. В старости она только добавит ему лет.

Олег Ляшко

"Cool Old" сделал из Ляшко настоящего хипстера.

FaceApp создал российский разработчик Ярослав Гончаров. Несмотря на возможность загрузки приложения на смартфоны с системой Android, владельцы Apple и пользователи iOS принесли основную долю прибыли - $746 тысяч. Приложение заняло лидерские позиции среди остальных программ AppStore и Google Play не только в России но и США.