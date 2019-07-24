Национальная акционерная компания "Нефтегаз Украины" ожидает запуска российского магистрального газопровода "Северный поток-2" не раньше первого полугодия 2020 года. Как сообщают "Українські Новини", такая информация приведена в проспекте к выпуску "Нефтегазом" еврооблигаций.

В "Нефтегазе" раскрыли детали, касающиеся планируемых мощностей строящегося газопровода и даты его пуска.

"Ожидаемая мощность "Северного потока-2" - 55 млрд куб. м газа в год. Его запуск состоится во второй половине 2020 года", - говорится в проспекте, подготовленном компанией.

Также в "Нефтегазе" отмечают, что строительство магистрального газопровода "Турецкий поток" завершится в конце 2019 года.

В компании заявляют, что запуск "Северного потока-2" и "Турецкого потока" позволит российскому "Газпрому" транспортировать газ из России в страны Европейского Союза в обход территории Украины.

Ранее "Страна" сообщала, что из-за остановки на плановое техническое обслуживание двух ниток "Северного потока" "Газпром" на четверть увеличил транзит газа в ЕС через Украину.

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