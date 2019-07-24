В среду, 24 июля, украинская гривня на межбанковском валютном рынке укрепилась до 25,455 грн/$1 с 25,6325 грн/$1 в предыдущий рабочий день. Об этом сообщили дилеры коммерческих банков, передает Интерфакс-Украина.

Отмечается, что котировки гривни к окончанию торгов составили 25,44 – 25,47 грн/$1, тогда как Нацбанк установил на 25 июля официальный курс 25,5163 грн/$1.

По информации Национального банка Украины, справочный курс гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке 24 июля укрепился до 25,5262 грн/$1 с 25,6207 грн/$1.

Кроме того, в НБУ укрепили официальный курс национальной валюты по отношению к доллару на 25 июля до 25,516300 грн/$1 по сравнению с 25,630047 грн/$1 на 24 июля 2019г.

Ранее сообщалось, что после выборов в Раду доллар США уступил гривне 5 копеек на межбанке Украины.

Также мы писали, что в НБУ объявили свои ожидания по курсу гривни после выборов в Раду.