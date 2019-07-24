Тереза Мэй официально покинула должность премьер-министра Соединенного Королевства, передав прошение об отставке королеве Елизавете II. Об этом передает "ТАСС".

Как сообщается, 24 июля Мэй прибыла в Букингемский дворец на аудиенцию к британскому монарху, чтобы оповестить о своем решении.

"Достопочтенный член парламента Тереза Мэй получила аудиенцию у королевы и подала прошение об отставке с постов премьер-министра и первого лорда казначейства, которое Ее Величество с удовлетворением приняла", - говорится в заявлении Букингемского дворца, переданном СМИ.

Мэй отправилась на встречу с Елизаветой II после завершения своей прощальной речи в качестве британского премьера.

Традиционно в Великобритании передача власти действующего главы правительства преемнику происходит быстро. Соединенное Королевство остается без премьер-министра примерно час. Поэтому вслед за Мэй с монархом вскоре встретится новый премьер Борис Джонсон. Королева поручит ему сформировать правительство, после чего он официально станет премьер-министром.

Напомним, имя нового премьер-министра Великобритании стало известно во вторник, 23 июля.

"Страна" анализировала, что может ждать Британию с премьером Джонсоном. Мы также писали, что преемник Мэй говорил об Украине.