Компания HMD Global, которая владеет брендом Nokia, представила еще два кнопочных телефона - Nokia 105 (2019) и Nokia 220 4G - с современным дизайном и мощным аккумулятором. Об этом пишет Gizmochina.

Статистика показала, что спрос на кнопочные телефоны за последний год вырос. В компании на будущее смотрят с оптимизмом.

"Согласно нашей оценке, эта тенденция сохранится и в будущем, поскольку современные кнопочные устройства открывают массу возможностей", - отметил директор по продуктам HMD Global Эхо Сарвикас.

Смартфон Nokia 105 получил 1,77-дюймовый цветной экран и память на 2000 контактов и 500 SMS. Емкость аккумулятора составит 800 мАч. Также устройство должно получить защиту от падений и ударов, которой славились легендарные модели бренда.

Фото: gizmochina.com

Среди дополнительных опций будут фонарик, радио, и поддержка двух сим-карт.

Вторая модель Nokia 220 4G отличается размером экрана, который составит 2,4 дюйма и емкостью аккумулятора - 1200 мАч. Устройство также поддерживает выход в интернет. При этом цены на новинки производитель пока не сообщил.

Фото: gizmochina.com

Ранее в сети появились фото новой версии легендарной Nokia 3310.

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