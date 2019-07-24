В новой Раде, выборы в которую состоялись 21-го июля, снова будет Билозир, но не Оксана, а ее невестка Лариса. 37-летняя жена старшего сына Билозир прошла в парламент в 15 округе в Винницкой как самовыдвиженка. Кстати, в 17-м округе прошел ее папа - нардеп от БПП Николай Кучер, пишет Таблоид.

Фото: instagram.com/larisabilozir

Как еще в далеком 2014-м году писала журналистка Татьяна Николаенко, Билозир пыталась продвинуть в Совет своего сына Андрея. Об этом она прямо просила Юрия Луценко, но тот в ответ посоветовал начать с горсовета.

Фото: instagram.com/larisabilozir/

Сын не прошел, зато невестка оказалась успешнее. И неудивительно, ведь если почитать биографию депутата на ее сайте и посмотреть страницу в Instagram. Экономист с кандидатской степенью, училась в Брюсселе, председатель общественной организации и лауреат конкурсов по благотворительности. А еще - лауреат знаменитого конкурса "Женщина III тысячелетия".

Фото: instagram.com/larisabilozir/

Судя по фото в сети, Лариса любит вышиванки, всевозможные вышитые платья и деловые жакеты. Брендовыми сумками тоже не брезгует. Сумочка от Dior, как видим, в гардеробе депутата уже есть. Такая вещь, если она настоящая, стоит от 3 тысяч долларов.

Фото: instagram.com/larisabilozir

Спортом депутат тоже занимается, по крайней мере, если надо для дела.

Фото: instagram.com/larisabilozir

"Это был для меня вызов. Я пошла без партийной поддержки, как самовыдвиженка, и скажу вам откровенно, это было не легко. И, наверное, это был мой самый важный опыт в политике. Но теперь, мне кажется, что я не боюсь ничего и никого, ни одной работы в мире ", - написала новоиспеченная депутат в своем Instagram.

Ранее мы рассказывали, кто из одиозных депутатов эпохи Порошенко не попадает в Раду.

Также был опубликован полный список депутатов по мажоритарке, которые попадают в новую Раду.