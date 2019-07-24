Украинский музыкант Святослав Вакарчук стал главой партии "Голос". Об этом сообщили в пресс-службе партии.

"Сегодня съезд партии "Голос" выбрал Святослава Вакарчука председателем партии. Юлия Клименко, которая возглавляла "Голос" с момента обновления и переименования партии, сосредоточится на работе над экономической повесткой дня для "Голоса", - написано в нем.

В пресс-службе со ссылкой на слова Вакарчука отметили, что певец сосредоточился на развитии партии. "Голос" продолжит развивать свою региональную структуру и начинает готовиться к местным выборам.

Как писала "Страна", по данным консорциума "Национальный exit-poll-2019", на выборах Рады 44,2% избирателей проголосовали за партию "Слуга народа", 11,4% - "Оппозиционную платформу - За життя", 8,8% - "Европейскую солидарность". В то же время "Голос" собирается выдвинуть Вакарчука на пост премьер-министра.

Ранее сообщалось, что Вакарчук в новой Раде хочет принять спецзакон об отношениях с Россией.