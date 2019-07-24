Выступление украинского военного летчика Юрия Булавки признано самым лучшим и красивым пилотажем на боевом самолете на авиашоу Royal International Air Tattoo 2019 в Великобритании. Об этом сообщает на своей Facebook-странице командование воздушных сил ВСУ.

Летчик первого класса, заместитель командира бригады тактической авиации Воздушных сил в Миргороде, Булавка победил в номинации "Лучший высший пилотаж", выполнив сложные фигуры на самолете Су-27.

Выступление Юрия Булавки. Видео: YouTube/ Tonkatsu298

Наряду с украинским пилотом на боевых самолетах выступили еще 24 летчика из других стран Европы.

Соревнования в Великобритании проводятся ежегодно начиная с 1976 года. Новый победитель получает титул короля неба и переходной приз, на котором гравируют имя нового призера.

Видео: Facebook/ kpszsu

На призе уже есть имя одного украинца: в 1996 году награду выиграл Николай Коваль.

Ранее "Страна" сообщала, что украинка Ольга Харлан стала чемпионкой мира по фехтованию на саблях, одолев россиянку.

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