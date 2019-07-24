Один из членов экипажа украинского судна ВАТМ "Иван Голубец", которое затонуло в территориальных водах Мавритании, пропал без вести. Об этом сообщили в Государственном агентстве рыбного хозяйства, передает "Интерфакс-Украина".

"В составе экипажа 29 граждан Украины. По предварительной информации, один член экипажа пропал без вести, на сегодня его смерть не подтверждена, на судне его тело найдено не было. Еще 10 потеряли паспорта, сегодня посольство Украины в Королевстве Марокко выдает им удостоверения личности для возвращения в Украину, и завтра они вылетают в Украину", - сообщил глава Госрыбагентства Ярослав Белов.

Как отметили в ведомстве, 19 июля 2019 года из-за технической неисправности в машинном отделении ВАТМ "Иван Голубец", принадлежащего ГП "Сервис", возник пожар. В связи с чрезвычайной ситуацией капитаном судна было принято решение об эвакуации экипажа на борт другого рыболовецкого судна, находившегося поблизости. Позже во время буксировки судна в порт Нуадибу (Мавритания), ВАТМ "Иван Голубец" затонул в связи с его повреждением пожаром.

По словам Беглова, судно, согласно договору бербоут-чартера заключенного в 2016 году, было застраховано.

"Фрахтователем является канадская компания, которая и заключала договор по страхованию. ГП, являющееся собственником судна, сегодня решает вопрос по выплате страховки с фрахтователем и страховой компанией. Страховая сумма составляет EUR5 млн, и она выше реальной стоимости судна на сегодняшний день", - отметил глава Госрыбагентства.

Для проведения объективного расследования и выяснения причин инцидента на ВАТМ "Иван Голубец" Госрыбагентство обратилось в компетентные органы Грузии как государства флага, с просьбой провести собственное расследование инцидента с привлечением компетентных органов Мавритании, в территориальных водах которой произошло событие.

Помимо этого, в Госрыбагентстве инициировали создание комиссии с привлечением других центральных органов исполнительной власти и государственных предприятий.

Фрахтователем ВАТМ "Иван Голубец" является компания "Эвиал Бизнес ЛП". Предприятие эксплуатирует судно на условиях договора бербоут-чартера от 24 фераля 2016 года. Срок действия договора - 10 лет. Средства от аренды поступают в государственный бюджет Украины. Весь экипаж судна, включая капитана, нанятые работники фрахтователя.

ВАТМ "Иван Голубец" был временно зарегистрирован в Международном реестре торгового флота Грузии (на период договора бербоут-чартера). Судно ходило под флагом Грузии и вело промысел в территориальных водах Мавритании и Белиза. На основании свидетельства о праве собственности на судно, ВАТМ "Иван Голубец" принадлежит ГП "Сервис" как судовладельцу.

В государственной собственности кроме ВАТМ "Иван Голубец" находятся еще три судна - ВАТМ "Профессор Михаил Александров", ВАТМ "А.Слободчиков", ВАТМ "Капитан Русак".

Ранее сообщалось, что двое украинцев погибли при пожаре траулера у берегов Африки. Видео.

Также мы писали, что из-за крушения лодки у берегов Туниса погибли 82 мигранта.