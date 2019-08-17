C 5 августа в Украине началось введение международного номера банковского счета IBAN. На этот стандарт переведут с изменениями действующие банковские счета с сохранением действующего номера аналитического учета. Об этом сообщает пресс-служба НБУ Украины.

Соответствующая норма содержится в постановлении НБУ №41 от 22 февраля 2019 года "О внесении изменения в постановление правления Национального банка Украины от 28 декабря 2018 года №162". Действующие счета будут изменены в соответствии с требованиями стандарта IBAN.

Применение IBAN с 1 ноября будет обязательным для всех клиентов банков Украины при осуществлении переводов денежных средств, как в национальной, так и в иностранной валюте, в частности, во время трансграничных переводов, уточняет НБУ.

В сообщении отмечено, что после внедрения IBAN все платежные карты, эмитированные банками к счету клиента, остаются действующими, они являются платежным инструментом, который дает возможность клиенту при помощи платежного устройства инициировать перевод средств с банковского счета.

Новые счета по стандарту IBAN будут состоять из 29 буквенно-цифровых символов, изложенных в такой последовательности: код Украины (UA), контрольный разряд (две цифры), код банка (шесть цифр), номер счета.

Как отмечает НБУ, введение IBAN позволит гармонизировать украинское платежное пространство с европейским, а также будет способствовать дальнейшей запланированной модернизации системы электронных платежей НБУ.

В целом использование стандарта IBAN благодаря сокращению реквизитов должно изменить оформления расчетных документов. Благодаря этому клиенты банков смогут: проще идентифицировать плательщика и получателя средств, а также банк Украины, которые обслуживает; избежать ошибок в реквизитах счетов благодаря сокращению реквизитов в расчетных документах; быстрее осуществлять переводы и получать средства.

НБУ также планирует введение стандарта для осуществления платежей с использованием QR-кодов для участников платежного рынка. Использование QR-кодов, которые будут содержать информацию о IBAN, будет способствовать упрощению оплаты счетов и обмена платежной информацией.

С 5 августа 2019 года банки открывают клиентам новые счета в стандарте IBAN, а действующие номера счетов будут изменять в соответствии с требованиями данного стандарта с сохранением действующего номера аналитического учета.

В то же время применение IBAN с 1 ноября 2019 года станет обязательным для клиентов всех банков Украины в ходе осуществления переводов средств как в гривне, так и в иностранных валютах, в частности во время трансграничных переводов. То есть все переводы с 1 ноября 2019 года будут осуществляться только с использованием IBAN.

В период с 5 августа до 31 октября 2019 года клиенты банков в реквизитах расчетных документов будут иметь возможность указывать как действующий номер счета и код банка, так и номер счета в стандарте IBAN.

Как сообщала "Страна", в Украине заканчиваются бюджетные деньги. По данным Государственной казначейской службы, на Едином казначейском счете (ЕКС) на начало августа осталось всего 1,99 млрд грн.

Это на 7,4 млрд грн меньше, чем месяцем ранее, и в 22 раза меньше, чем на аналогичную дату прошлого года (тогда было 44 млрд грн). Важность Единого казначейского счета переоценить сложно – именно с него финансируются все социальные расходные статьи: пенсии, субсидии, медицина, образование и прочее. До выборов с пирамидой ОВГЗ дотянуть удалось.

Отметим, что в Стамбуле полиция изъяла у фальшивомонетчиков $271 миллион липовых долларов.

Напомним, что с 1 ноября 2019 года в расчетных документах будет исключен реквизит "Код банку".