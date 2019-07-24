24 июля в 16:31 по Киеву над Землей на скорости в 69 тысяч километров в час пролетел астероид 2019 OD. Он был к нам ближе, чем Луна. Как сообщает "Naked Science", об этом свидетельствуют данные Центра исследований околоземных объектов при Лаборатории реактивного движения NASA.

В ближайший час ожидается приближение к нашей планете еще одного астероида - 2019 OE. По расчетам астрономов, оно состоится в 17:36.

Астероид 2019 OD относится к группе Аполлона. Его занесли в базу околоземных объектов 5 июля. Он приблизился к нам на расстояние 353 050 километров. При этом расстояние от Земли до ее спутника составляет около 385 тысяч километров. Диаметр 2019 OD превышает 120 метров.

Траектория полета 2019 OD. Фото: NASA JPL

В свою очередь, 2019 ОЕ меньше и пройдет далеко: на расстоянии в 962 тысячи километров от Земли. Его скорость составляет около 32 тысяч километров в час.

Согласно данным NASA, в среднем в неделю ученые открывают около 30 новых околоземных астероидов.

В начале июля "Страна" сообщала, что к Земле с разной скоростью мчатся сразу четыре опасных астероида.

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