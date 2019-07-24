Украинские водоканалы на фоне подорожания цен на электроэнергию для промышленности вследствие запуска рынка электроэнергии с 1 июля намерены повысить тарифы на холодное водоснабжение на 15%.

Об этом журналистам сообщил представитель президента в правительстве Андрей Герус после сегодняшнего заседания правительства, передает УНИАН.

"Для украинских предприятий выросла на 30% цена на электроэнергию. Для многих это является проблемой. В первую очередь – для водоканалов. Они уже приходят и просят повысить тариф на холодную воду для населения… Водоканалы уже хотят повысить тариф на холодную воду на 15%", - сказал он.

По его словам, повышение цены на электроэнергию стало проблемой для теплогенерирующих и экспортных предприятий. Также он отметил, что есть несколько вариантов решения проблемы роста цены на электроэнергию для промышленности.

Этому могут поспособствовать отдельное постановление Кабинета министров о возложении специальных обязательств, решение Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, по формированию цены на электричество на сутки вперед, а также решение по тарифу от "Укрэнерго". Если эти механизмы будут задействованы, то уже с 1 сентября цены на электричество для промышленности могут снизиться.

Как сообщалось, с июля в стране начал работать новый рынок электроэнергии в соответствии с Законом "О рынке электроэнергии", который был принят весной 2017 года. Согласно закону, предусматривается внедрение более конкурентных отношений на энергорынке, в том числе на розничном, а значит, конечный потребитель в будущем сможет выбирать поставщика электроэнергии. Закон отвечает требованиям Третьего энергетического пакета.

Также мы писали, что "Укрпочта" требует повысить тариф за доставку пенсий, иначе с 1 января прекратит эту услугу.