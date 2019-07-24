В Северном и Восточном регионах Украины начались масштабные двусторонние командно-штабные учения. Об этом сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ в среду, 24 июля.

"В ходе проведения учений будут отрабатываться различные варианты операций, будет совершенствоваться управленческая деятельность руководящего состава Сухопутных и Воздушных сил Вооруженных сил Украины", - говорится в сообщении.

Во время учений оперативного командования Сухопутных войск ВСУ будут применяться оперативно подчиненные им силы и средства десантно-штурмовых войск и Сил специальных операций, исследоваться способность органов военного управления видов совместно осуществлять планирование применения группировок и управления определенными силами и средствами в условиях ограниченного времени и резких изменений обстановки.

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Как сообщала "Страна", в Киеве двое военных на ВАЗе погибли в ДТП, возвращаясь домой с учений. При столкновении авто оба получили несовместимые с жизнью травмы.

Напомним, что на Sea Breeze-2019 отработали ремонт аэродрома после "бомбового удара".