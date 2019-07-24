24 июля, около 16:00 в работе социальной сети Facebook произошел сбой. Пользователи сообщают, что страница не отображается.

При попытке открыть соцсеть появляется сообщение, что что-то пошло не так и над этим уже работают.

Проблемы возникли с десктопной версией Facebook, мобильное приложение открывается.

Судя по сервису, отслеживающему неполадки в работе популярных сетей, по состоянию на 16:00-16:20 проблемы коснулись жителей Европы - Польша, Рымыния, Германия, Чехия. А также затронули территорию Украины.

Фото: downdetector.ru

Судя по комментарием на Downdetector.com, больше всего жалуются на сбой в Польше - Кракове и Варшаве.

В начале июля сбой в Facebook, Instagram и WhatsApp парализовал работу тысяч пользователей. Больше всего пользователи тогда жаловались на то, что не загружаются картинки (81%). А также возмущались, что в Instagram не обновляется лента новостей (89%). Около 75% пользователей Whatsapp сообщили о том, что они не могут отправлять и получать сообщения.