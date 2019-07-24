В Украине 25 июля будет умеренно теплый день с дождями и грозами на востоке и в центре страны и легкой облачностью - на западе. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометеорологического центра.

В четверг в западных областях, а также в Одессе и Николаеве ожидаются солнце и небольшие облака. А вот практически по всей центральной и восточной Украине пройдут умеренные дожди с грозами.

Температура воздуха в центре и в западной части Украины будет колебаться от +24 до +26 градусов Цельсия. Лишь в Ужгороде и Ивано-Франковске будет немного жарче: до +28 градусов.

На севере и востоке столбик термометра будет показывать +23...+27 градусов.

Теплее всего будет в южных регионах Украины. В Николаевской, Одесской и Херсонской областях воздух прогреется до +29 градусов.

Ночью столбик термометра опустится на западе и в центре до +12...+15 градусов, на востоке - до +13...+17, на юге - до +16...+19 градусов.

Фото: meteo.gov.ua

В столице в четверг будет дождливо, ожидаются грозы. Температура днем будет комфортной: +23...+25 градусов. А ночью похолодает до +14...+16.

Ранее "Страна" сообщала, что в четверг Украина станет самой холодной страной Европы.

Также мы писали, что со вторника в Украине спала жара и началось небольшое похолодание.