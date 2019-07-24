В Генеральной прокуратуре возобновили производство о "попытке захвата власти" экс-президентом Петром Порошенко во время кризиса в Керченском проливе в ноябре 2018 года, открытое по заявлению юриста Андрея Портнова.

Об этом пишет theБабель со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Сообщается, что это дело было закрыто прокуратурой 17 июля. После чего Портнов и его адвокаты обжалование закрытие в Печерском суде, заседание которого должно пройти 26 июля.

Напомним, как заявляет Портнов, после того, как украинские моряки были захвачены в плен в Керченском проливе Порошенко ввел военное положение для сохранения своей власти. По мнению адвоката, таким образом экс-президент совершил государственную измену.

В то же время Порошенко является фигурантом восьми уголовных дел, которые ведутся Государственным бюро расследований. Об этом сообщил руководители этой структуры Роман Труба. Он не говорит, о каких делах идет речь, но журналисты предполагают, что дела могут касаться схемы "Роттердам+", коррупции в энергетике, обстоятельств изменений собственников судостроительного завода "Кузница на Рыбацкой", телеканала "Прямой" и тому подобное. Сам политик считал появление таких производств предвыборной кампанией в Верховную Раду.

До этого стало известно, что экс-президент Украины Петр Порошенко пришел на допросв Государственное бюро расследований.

Ранее сообщалось, что суд санкционировал военные экспертизы в делах против Порошенко.

Также мы писали, что в ГБР подтвердили, что повторный допрос Порошенко назначен на 25 июля.