Бывший спецпрокурор Роберт Мюллер внезапно заявил, что его доклад не оправдал президента США и не доказал отсутствия сговора с Россией или воспрепятствования правосудию.

Одновременно бывший спецпрокурор вновь сообщил, что не нашёл достаточных свидетельств вины Трампа по "сговору с Россией". Об этом сообщает RT.

После этого заявления в Конгрессе республиканец из Техаса Джон Ратклиф спросил у Мюллера, в каком из законов или правил Министерства юстиции США написано, что, если "доказательств не найдено", это автоматически не означает полного оправдания. Спецпрокурор Мюллер не нашёл, что ответить на это.

Как сообщала "Страна", спецпрокурор США Роберт Мюллер в среду, 24 июля, даст свои показания Конгрессу США.

"Любые показания должны находиться в пределах вашего обнародованного доклада, потому что вопросы в рамках вашего расследования охватываются привилегиями исполнительной власти", - написал заместитель генерального прокурора Брэдли Вайншаймер в послании Мюллеру.

Напомним, что ранее Дональд Трамп официально начал предвыборную кампанию с митинга во Флориде и объяснил причину ухудшения отношений с Россией.