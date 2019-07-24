Петр Порошенко сегодня устроил настоящий цирк с допросом в ГБР, куда его вызывали на 25 июля.

Вместо этой даты экс-президент непрошенным гостем пожаловал в Госбюро на день раньше - где его предсказуемо никто не ждал.

И это уже не первый раз, когда Порошенко пропускает дату своего допроса. Из чего следует вывод - бывший президент нацелен затягивать открытые против него дела. Видимо, до того момента, пока не получит депутатский мандат и неприкосновенность.

Допрос - один из этапов следствия, который поможет определить процессуальный статус Порошенко. А, возможно, и перевести его разряд подозреваемых. Поэтому бывший президент и не хочет ускорять этот малоприятный для него процесс.

Правда, делает он это довольно экзотическими способами. "Страна" разбиралась, зачем Порошенко явился на допрос в неурочный день - и какие дела против него расследуются сейчас.

Допрос, которого не было

Сегодня Порошенко, против которого открыто уже восемь уголовных дел, внезапно приехал в Госбюро расследований.

Хотя в повестке, ранее направленной экс-президенту, была указана другая дата допроса - 25 июля. То есть завтрашний день.

Своим неожиданным визитом бывший гарант устроил в ГБР настоящий переполох.

"Он сейчас в ГБР. Он пришел не на допрос. Для чего - эту информацию мы сейчас выясняем. Допрос назначен на завтра, на 25 июля", - комментировала ситуацию спикер ведомства Анжелика Иванова.

Позже ситуацию прояснили в "Европейской солидарности" - партии, которую возглавляет Порошенко. Там заявили, что прибыл он именно на допрос.

"Несмотря на отсутствие каких-либо повесток, сегодня лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко прибыл в Государственное бюро расследований.

Целью визита была готовность ответить на все вопросы следователей. Однако следователи оказались не подготовленными к общению с пятым Президентом Украины", - обозначили в партии.

Также там заявили, будто дел против Порошенко в ГБР не существует, а на 25 июля никаких следственных действий якобы и не планировалось. То есть на завтрашний допрос у экс-президента приходить не собираются. И это будет уже второй пропущенный допрос.

Впрочем, в самом ГБР заявления "Солидарности" опровергли по нескольким пунктам. Шеф ведомства Роман Труба заявил, что никто не проводит допросов за рамками назначенной даты - у следователей все дни расписаны. И по прихоти Порошенко никто не кинется его допрашивать.

"Ко мне неожиданно пришел Петр Порошенко - этот факт уже известен СМИ. Экс-президент обратился с просьбой в связи с долгосрочной отпуском провести его допрос сегодня, а не 25 июля, как это было определено следователем.

Поэтому хочу сделать несколько заявлений.

Первое. Если мы говорим о правовом аспекте решения этого вопроса,

то адвокаты имели возможность связаться со следователем и с ним напрямую согласовать перенос даты допроса. Для этого не нужно приходить к Директору ГБР.

Второе. Я уважаю своих следователей - их время и профессионализм. На каждого следователя у нас более 35 производств. Я не буду вмешиваться в ход досудебного расследования и указывать, когда кого допрашивать.

Третье. Я уважаю время свидетелей: мы с пониманием отнеслись к загруженности экс-президента во время избирательной кампании. Я надеюсь, что так же с уважением он отнесется к работе наших следователей и придет завтра на допрос", - ответил Труба Порошенко в Telegram.

Судя по этому комментарию, бывший президент нагрянул в ГБР не для того, чтобы дать пояснения следствию. А чтобы снять разговоры о том, будто он боится уголовных дел против себя и допроса - которого, как точно знал Порошенко, сегодня не будет.

Впрочем, тактика внезапных соло-акций - старый трюк бывшего президента.

От "дебатов" до анализов

Порошенко не впервой заявляться туда, где его никто не ждет - с целью вызвать смятение в стане противника.

Классический случай - это внезапное появление в эфире ток-шоу "Право на власть" на телеканале 1+1. Этот канал накануне выборов жестко критиковал президента. Порошенко, буквально ввалившись в эфир, сразу потребовал дебатов с Владимиром Зеленским - здесь и сейчас.

Хотя точно знал, что Зе на тот момент был уже далеко от Киева - он прилетел в Париж для встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Тем не менее, Зеленского вывели на Порошенко в телефонном режиме. Где "слуга народа" неожиданно быстро поставил президента на место.



Не столь идентичный, но похожий на этот - случай с моно-дебатами, которые Порошенко провел сам с собой. Он сначала вызвал Зеленского на прения, куда тот заранее отказался приходить. А потом целый час выступал на них сам, полемизируя с пустой трибуной, где должен был стоять Зеленский.

Хотя, конечно, не должен был - Порошенко точно знал, что Зеленского там не будет. И просто воспользовался "дебатами" - как лишним поводом попиариться накануне второго тура выборов.

Та же история была и со "вторым туром" анализов, которые органзировал Порошенко - и снова гарант сдавал их в гордом одиночестве. Не считая десятков журналистов.

Шоу с приходом в ГБР напоминает все эти случаи. Порошенко точно знал, что сегодня его никто не допросит. При этом он показал публике, что не боится уголовных дел против себя и ходит под ними "с открытым забралом".

Хотя, по трезвому размышлению, все как раз наоборот. На деле Порошенко уже второй раз уклоняется от визита в Госбюро по повестке. Только такой допрос будет иметь юридическую силу и может стать основанием для уголовного преследования экс-президента.

А от официальной встречи со следователями Порошенко как раз уклоняется. Изобретая вместо нее допросы-симулякры, на которые он якобы приходит, а никто его не допрашивает.

Тогда остается вопрос: чего боится бывший президент?

Какие дела заведены на Порошенко?

Когда "Европейская солидарность" заявляла, что уголовных производств против их лидера нет - отчасти она была права. Ведь пока Петр Порошенко ни по одному делу подозреваемым не проходит.

Другой вопрос, что дела открывались по заявлениям, где в конкретных преступлениях обвиняется именно бывший президент. И следователи по этим производствам ищут доказательства вины Порошенко, а не кого-то другого.

Поэтому, если отвлечься от споров за формулировки, то именно Петр Алексеевич - главный фигурант уже открытых уголовных производств. Которых сегодня в Украине расследуется ровно восемь.

По крайней мере, именно такую цифру в конце июня озвучивал директор ГБР Роман Труба. Он не уточнил, какие это производства. Но часть из них уже обнародовал юрист Андрей Портнов, который является заявителем по многим из них.

Во-первых, это дело о госизмене и попытке узурпации власти, которое на днях закрыл генпрокурор Юрий Луценко. Но по сообщениям СМИ, ГБР снова открыло его.

Речь о том, что Порошенко мог специально послать украинских моряков в Керченскй пролив, чтобы спровоцировать Россию на агрессию и ввести военное положение. Отменив при этом президентские выборы.

Именно против этого производства формально протестовали "порохоботы", которые недавно блокировали офис ГБР.

При этом следствие по нему двигалось. Как сообщал Портнов, Печерский суд Киева уже дал санкцию на проведение военных экспертиз в этом деле. "Кроме того, суд дал разрешение на доступ следователей ко всем шифрограммам и протоколам, сопровождавшим провокацию Порошенко в отношении украинских моряков, из-за его действий, попавших в российский плен", - заявлял юрист.

Второе дело, связанное с войной, было открыто по заявлению нардепа Шуфрича. Он считает, что Порошенко развязал войну, отменив перемирие, достигнутое на Донбассе летом 2014 года.

Это производство также стало объектом внимания "порохоботов", которые умалчивают о других, чисто экономических уголовных делах.

Третье дело - хищения в энергетике. Оно ведется НАБУ и базируется на показаниях "фунта" Дмитрия Крючкова, который заявлял, что Порошенко и его окружение выкачивали сотни миллионов из госкомпании "Центрэнерго".

Четвертое дело - отмывание денег на телеканале "Прямой", который, как считает заявитель Андрей Портнов, де-факто принадлежит Порошенко. На "Прямом" с подачи ГБР уже проходила выемка документов об учредителях и смене собственников. То есть следствие идет активно. Также Госбюро уже допросило и формального владельца канала Владимира Макеенко.

Пятое дело - вопрос военного завода "Кузница на Рыбальском", который Порошенко и его соратник Кононенко продали банкиру Сергею Тигипко. Портнов считает это легализацией незаконно добытых средств. Это дело также активно расследуется - именно по нему бывшего президента и вызывают в ГБР. Вызывали на допрос и Тигипко.

Шестое дело - узурпация судебной власти. Речь о нарушениях при назначении экс-президентом членов Высшего совета правосудия. Жалобу подал Портнов, но пока о ходе расследования мало что известно.

Сам Портнов так прокомментировал кульбит с допросом:

"Морали в этой басне две. Весь этот колхозный пафос с ранним приходом связан с тем, что на завтрашний допрос у Порошенко существовал риск встретиться с большим количеством обычных украинцев, желающих спросить, как у него дела в Панаме и на Кипре.

А вторая - когда создавал ГБР, надо было сразу вспоминать Януковича. Тот тоже много чего создавал. И судей Оболонского суда назначал, которые ему потом тринадцать лет выписали. Не надо было амёбу копировать и маневрировать одной клеткой, особенно если ты матёрый вор, военный преступник и поверхностный функционер", - написал юрист у себя в Telegram.